L'emittente Radio Sportiva ha raggiunto l'ex attaccante della Sampdoria Vitali Kutuzov, al quale è stato chiesto un parere non solo sulla partita di domani sera contro l'Inter, ma anche sulla drammatica situazione della società blucerchiata: "Mi viene da piangere. La parabola è questa, anche se arriva qualche soldo per pagare gli stipendi. Con l'Inter non sarà facile vincere. Bisogna trovare le risorse economiche per non far fallire il club e gli strumenti per uscire da questa situazione".