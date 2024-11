Domani, Juraj Kucka ritrova da avversario il Milan, club dove ha militato per due stagioni, nella sfida di Champions League contro lo Slovan Bratislava. Intervistato da PianetaMilan.it alla vigilia del match, lo slovacco ripercorre la sua esperienza in Italia, segnata anche da un gol realizzato all'Inter con la maglia del Genoa: "È stato un momento incredibile. Era l'Inter e io sono tifoso del Milan, ma anche per il momento in cui eravamo in stagione. Stavamo lottando per il quinto o sesto posto, non ricordo. Eravamo sul 2-2, poi alla fine c'è stata una punizione e segnai di testa. Lo stadio è esploso, è stato incredibile. Non mi scorderò mai quel momento".