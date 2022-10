Dopo il ko di sabato scorso contro l'Inter la Fiorentina di Vincenzo Italiano torna alla vittoria questa sera in Conference League contro il Basaksehir. A fine gara l'attaccante della Viola, Christian Kouame ha parlato a Sky Sport, dove è tornato sul ko con i nerazzurri: "Mi auguro sia una vittoria che dà slancio, perché stiamo attraversando momento un po’ così, giochiamo bene, le qualità non ci mancano, ma ci mancano i punti"

C’è più fiducia nell’ambiente Fiorentina?

"Secondo me c’è, si vede che la squadra cerca sempre di dare il massimo, fare il suo gioco, proporre quello che chiede il mister… Ci mancano solo i risultati, ma arriveranno. Stiamo tutti bene, si vede quando andiamo in campo. Ogni tanto ci addormentiamo, ma rimaniamo in partita. Anche con l’Inter è accaduto e spesso queste cose le paghi alla fine".