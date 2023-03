La mancata convocazione da parte di Ronald Koeman non è andata giù a Kenny Tete, esterno destro del Fulham, che non ha risparmiato critiche al ct dei Paesi Bassi per avergli preferito Denzel Dumfries e Lutsharel Geertruida per quel ruolo. Immediata è arrivata la risposta di Koeman in conferenza stampa: "Se c'è qualcuno che Tete non può criticare, quello sono io. Ho fatto una preselezione che è stata molte volte più grande di quanto sarebbe necessario, perché c'erano molti punti interrogativi. Dumfries, poi, è squalificato per la partita contro la Francia, ma ci sono anche altri giocatori selezionati che possono giocare molto bene in quella posizione".