Giorgos Karagounis professa il suo ottimismo rispetto al passaggio del turno dell'Inter, alla vigilia dell'euoderby di ritorno che deciderà la prima partecipante alla finalissima di Champions League a Istanbul: "Il 2-0 è importante e domani si gioca davanti ai nostri tifosi - le parole del greco in esclusiva a Sky Sport -. C'è tanta speranza di arrivare in finale perché l'Inter è in forma e viene da tante vittorie consecutive. In più, penso che il vantaggio sia grande, anche se nel derby serve sempre la massima concentrazione. C'è tanta pressione, penso comunque che l'Inter andrà a Istanbul".

Che emozione è giocare un derby?

"Tutti sognano di giocare questa partita, tutto il mondo lo aspetta. Si affrontano due delle squadre migliori al mondo".

Il giocatore chiave per Inter e Milan.

"L'Inter gioca bene di squadra, tutti i giocatori di personalità sono in forma. Speriamo che Lukaku, Dzeko e Lautaro facciano 1-2 gol e risolvano la partita il prima possibile. L'Inter è tra le migliori squadre in assoluto in Europa, questo si sta vedendo in campo".