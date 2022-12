Ieri al 'Fifa Fan Festival di Doha', dove assieme a Iker Casillas ha presentato il pallone Adidas 'Al Hilm' con cui si giocheranno semifinali e finale del Mondiale, Ricardo Kakà ha spiegato per quale squadra farà il tifo in questa settimana: "Il Brasile ha fatto tutto quello che doveva per vincere ora però dico che noi brasiliani dovremmo mettere da parte la rivalità e tifare Argentina, per il Sudamerica - le parole dell'ex milanista riportata dalla Gazzetta dello Sport -. La Coppa non può finire ancora in Europa… Sarebbe la ciliegina sulla torta per Messi".