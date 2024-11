Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video, dopo il pareggio per 0-0 in Champions League tra la sua Juventus e l'Aston Villa.

"La squadra continua a giocare compatta e con equilibrio. L'Aston Villa gioca come il Milan, parte molto veloce e cerca il suo attaccante, noi abbiamo concesso poco. E' chiaro che abbiamo creato anche poco, per non dare all'Aston Villa quello che cercava. Altra buona prestazione, un punto e continueremo a cercare la qualificazione - le sue parole -. Koopmeiners? Sta giocando in una posizione non facile. Tra le linee era complicato per lui. Quando viene più indietro, vede più il gioco e si sente più comodo. Deve dare il suo contributo anche nella fase più alta del campo, lo può fare e in tante partite è andato anche vicino al gol. Giocatore speciale, che può fare più ruoli: sono contentissimo di averlo, mi dà tranquillità ed è difficile da sostituire".

"Noi della Juventus vogliamo sempre vincere, abbiamo 3 partite per la qualificazione. Momento importante, dove noi dobbiamo giocare ogni partita al massimo come abbiamo fatto oggi. Abbiamo grandi partite da giocare tra campionato, Coppa Italia e Champions, andando in campo sempre con la nostra idea e cercando di vincere", ha aggiunto.