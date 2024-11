Thiago Motta, tecnico della Juventus, ha parlato a DAZN dopo il successo di Udine che ha portato provvisoriamente i bianconeri a pari punti con l'Inter, in attesa della sfida dei nerazzurri contro il Venezia: "Mercato? Quando arriverrà il momento faremo la cosa migliore insieme per la squadra, questo è quello che cercheremo di fare nel momento giusto, quando arriverà il momento. Oggi dobbiamo approfittare di questa vittoria perchè è importante per noi e recuperare, prepararci, perchè martedì abbiamo già la Champions League, una partita interessantissima da giocare contro il Lille, che ha giocato ieri, ha pareggiato in casa, ha un giorno in più di recupero. Dobbiamo fare un buon recupero, preparare bene la partita e affrontare questa prossima gara al massimo,. Tutto il resto, quando arriverà il momento ne parleremo e prenderemo la migliore soluzione possibile per la squadra".