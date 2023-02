Intervistato da JTV, il difensore della Juventus Mattia De Sciglio parla dopo la vittoria contro la Salernitana soffermandosi sull'atteggiamento che il club bianconero deve mantenere in classifica dopo il pesante -15: "Per noi la concentrazione deve restare sui punti che avevamo prima della penalizzazione, perché se dovessimo guardare quelli che abbiamo adesso commetteremmo l'errore di calare l'attenzione e questo è quello che dobbiamo evitare