"Andiamo via in 19 con 3 portieri, bastano e avanzano, siamo pronti per giocare questa partita". È uno dei passaggi di Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, durante la conferenza stampa pre-Lecce. L'allenatore bianconero fa il punto sugli infortunati, anticipando il difficile recupero di Federico Chiesa e Paul Pogba per il match contro l'Inter del 6 novembre: "In queste situazioni la squadra si compatterà ancora di più e tutti faremo qualcosa in più per ottenere il risultato. Chiesa e Pogba domani non ci sono, impossibile mercoledì e al 99% neanche con l'Inter. Forse ci saranno, ma è molto difficile, con Verona e Lazio alle ultime due. Ma sarà molto difficile. Al posto di Locatelli? Domani vedrò".