Vigilia di big match a San Siro contro il Milan per la Juventus di Massimiliano Allegri, che nel corso della rituale conferenza stampa spiega quali sono le differenze che intercorrono in questo momento tra la sua squadra e i rossoneri: "Il Milan sta facendo meglio perché hanno quattro punti in più di noi. A Stefano Pioli posso solo fare i complimenti per il lavoro che sta facendo, per il campionato vinto l'anno scorso che non vincevano dal 2011. I numeri stanno tutti dalla sua parte".