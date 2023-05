"La squadra ha qualche acciacco come Sanabria e Miranchuk che vanno gestiti, li prepariamo solo per giocare. Abbiamo voglia di fare alla grande le ultime due. Abbiamo una striscia positiva di prestazioni e punti e vogliamo continuare così". Parola di Ivan Juric, allenatore del Torino intervenuto in conferenza stampa alla vigilia contro lo Spezia che anticipa l'ultima giornata in casa con l'Inter.

Domani giocheranno Lazaro e Miranchuk?

"Sono scelte, dobbiamo decidere. Abbiamo provato diverse cose, è tutto possibile".

Su Lazaro: come mai è subentrato e non ha giocato tanto dall'inizio?

"Scelta tecnica dovuta al fatto che dopo l'infortunio non lo abbiamo visto come prima".

Si vede ancora al Toro?

"Si parla di futuro e di passato, non lo vedo come una cosa positiva perché le nostri menti vanno su cose che non possiamo cambiare. E' un bel momento per il Toro, ci esprimiamo bene e bisogna pensare a Spezia e Inter divertendoci e provare a fare bene. Dobbiamo pensare al presente, per il resto si vede, si risolve e si discute".

Come stanno Sanabria e Miranchuk?

"Dico gestire: Sanabria non si allena con noi, fa una parte e poi dobbiamo stare attenti al suo adduttore. E' in un momento positivo, siamo concentrati sulla partita e non prendiamo rischi, sperando che duri il più possibile. Quando abbiamo capito che non ce la faceva più, lo abbiamo tolto. Miranchuk ha un dito rotto, deve prendere farmaci per non sentire dolore ma mi auguro che anche lui giochi il più a lungo possibile".