In esclusiva ai microfoni di News.Superscommesse è intervenuto Jeda, ex giocatore e attuale opinionista di calcio. Diversi i temi toccati, tra i quali il futuro dell'Inter attraverso il mercato: “Prima di tutto si deve ripartire con la tranquillità e la serenità di aver dato il massimo, perché il Manchester City non ha vinto con una goleada. Milinkovic-Savic? Lo vedo bene in ogni squadra. Certo, arrivasse all’Inter il centrocampo dei nerazzurri farebbe un salto di qualità ancora superiore. L’Inter è la favorita del prossimo anno insieme al Napoli”.