Dopo la serata di Champions League particolarmente amara per lui e il suo Barcellona, il tecnico blaugrana Xavi incassa la solidarietà del suo omologo della squadra di basket della polisportiva catalana, il lituano Sarunas Jasikevicius, che dopo la vittoria contro il Real Madrid nella partita di Eurolega di ieri ha commentato così il pareggio contro l'Inter: "E' stata una serata incasinata, un brutto colpo per il nostro club. Sono d'accordo con Xavi che alla fine ciò che conta sono i risultati, ma questo Barça ha creato molto entusiasmo tra i tifosi. Andrà a fare una grande partita contro il Bayern Monaco. C'è da considerare anche la sfortuna visti i sei giocatori fuori per infortunio. Ma la cosa importante è che i tifosi tornino ad avere fiducia nella squadra. Il Barça del calcio sta tornando".