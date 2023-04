Anche Xavier Jacobelli, intervenuto su Radio 24 nel corso di 'Tutti Convocati', ha espresso la sua opinione sulla cancellazione della squalifica in Coppa Italia di Romelu Lukaku: "E' chiaro che si sia trattato di un'eccezione del regolamento, ma ci sono dei momenti in cui è importante lanciare segnali forti. Poi a fine stagione ci sarà tempo per introdurre una nuova norma per definire meglio situazioni di questo tipo".