Alla vigilia del match di San Siro contro il Milan, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano, parlando nella consueta conferenza stampa di presentazione, indica in maniera molto precisa quella che a suo dire è stata la sconfitta più pesante da digerire di questa stagione: "La sconfitta più dolorosa è stata quella contro l'Inter per come è arrivata e per come avevamo affrontato la gara ribaltando un risultato negativo e per il fatto che il punto sarebbe stato meritatissimo. Ha fatto molto male perché è stata l'unica in un periodo dove abbiamo fatto ottimi risultati. Mentre le vittorie sono tutte belle perché vincere è sempre difficile, soprattutto in Serie A".