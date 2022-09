Finisce 1-1 l'amichevole tra Italia e Giappone Under 21: assist e gol annullato per Sebastiano Esposito che porta alta la bandiera nerazzurra tra le file dell’Italia. L’interista in prestito all’Anderlecht scende in campo dal primo minuto e si rende protagonista con una rete, appunto, resa però invalida dall’interruzione di gioco precedente al tiro e serve l’assist per il gol del vantaggio firmato da Lorenzo Colombo. Non basta però la prodezza dell’ex Milan agli azzurrini di Nicolato, Fujio mette in pari il risultato al 55esimo, score che chiude la gara. Titolarità anche per l'interista Raoul Bellanova, rimasto quarantasei minuti in campo e sostituito al 4' del s.t. da Cambiaso.