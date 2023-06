Fra poche ore, l'Italia Under 20 di Carmine Nunziata si giocherà la vittoria nel Mondiale di categoria contro l'Uruguay. Nell'immediata vigilia del match, parla ai microfoni della Gazzetta dello Sport il capitano degli Azzurrini Samuel Giovane, che rivela quale giocatore del gruppo lo ha stupito maggiormente: "Tutti bravissimi. Ma se devo fare un nome cito Francesco Pio Esposito. Non avevo mai giocato con lui, ma fin dalla prima partita si è rivelato fondamentale per i nostri equilibri: corre tanto, lotta, ci fa salire, è bravo coi piedi, ha tanta personalità".

Giovane ha condiviso l'esperienza nelle giovanili del Cesena con Cesare Casadei: "Cesare è il mio miglior amico. Ma è anche un grandissimo giocatore: ha forza fisica, fa bene tutte e due le fasi, è bravo coi piedi e poi ha una dote eccezionale per un centrocampista: vede la porta come un attaccante, e non è poco”.