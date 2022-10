La Nazionale Under 15 si raduna il 13 ottobre al ‘Villaggio Azzurro’ di Novarello per uno stage sotto gli ordini del commissario tecnico Massimiliano Favo, occasione in cui ci sarà spazio anche per sei giovanissimi della cantera nerazzura. Di seguito l'elenco dei convocati diramato dalla FIGC:

Portieri: Alessandro Longoni (Milan), Manuel Leto (Atalanta), Francesco Cereser (Torino), Sarno Vincenzo (Monza);

Difensori: Simon Lamantia (Milan), Nicolò Moranduzzo (Inter), Nicolò Quattrocchi (Torino), Pantaleo Creti (Monza), Alessandro Rinaldi (Atalanta), Isoa Isaac Collins (Atalanta), Andrea Lazzareschi (Hellas Verona), Giacomo Cassulo (Cremonese), Fabio Ronchetti (Como), Lamberto Peletti (Inter), Cristiano De Paoli (Udinese), Emanuele Schembre (Torino), Simone Suppa (Inter), Luca Nolli (Milan), Davide Pavesi (Cremonese), Fabio Parisi (Torino);