Stagione finita per Destiny Udogie e addio europei per il terzino del Tottenham. Ad annunciarlo lo stesso giocatore, tramite un post su Instagram che lo ritrae su un letto d'ospedale, assieme alla madre, dopo un intervento chirurgico. "I disegni del cuore appartengono all'uomo, ma la risposta della lingua viene dal Signore", ha scritto. "Un infortunio pone fine anticipatamente alla mia stagione. Ciò non toglie quanto sono grato a tutte le persone che mi hanno supportato quest'anno".

Non sono stati specificati i dettagli delle condizioni del giocatore che, stando alle prime indiscrezioni, ha accusato uno strappo al retto femorale.