"Dispiace per il risultato. Dispiace soprattutto per il gol preso in quel modo". Così Gianluigi Donnarumma, portiere e capitano azzurro, torna sulla notte di Dortmund, e soprattutto sull'incredibile gol subito da calcio d'angolo con tutta la difesa azzurra distratta a parlare.

"Reazione da grande squadra - il messaggio postato dal portiere, con la sua foto mentre si mette le mani tra i capelli - Ci vediamo a giugno! Ancora più forti! Forza azzurri...sempre", ha concluso.