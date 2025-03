Medhi Taremi ha superato il 'provino' della vigilia e, quindi, farà parte della squadra titolare dell'Iran che alle 17 italiane sfida l'Uzbekistan nello scontro di vertice del girone asiatico di qualificazione al Mondiale 2026. L'attaccante interista era in dubbio per un problema fisico con cui convive da mesi, come dichiarato nelle scorse ore dal diretto interessato. Problema, evidentemente, risolto vista la scelta del ct Amir Ghalenoei di schierarlo dal via dopo averlo lasciato totalmente a riposo nel match contro gli Emirati Arabi Uniti di giovedì scorso.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!