Nell'introduzione della conferenza stampa di inizio anno, Beppe Marotta ha ufficializzato il rinnovo di contratto di mister Inzaghi fino al 2026. Il tecnico nerazzurro ha commentato nel corso del suo intervento l'accordo raggiunto.

"Sono felicissimo, ringrazio la società, il presidente, i dirigenti. Mi sento a casa, apprezzato ed è la cosa che conta di più. Non siamo mai stati lontani in questo mese e mezzo - racconta -. Se ho ricevuto offerte? Sì ma non solo quest'anno e non ho mai pensato di andare via. Mi sento apprezzato e quando mi sento così non sto neanche a sentire le altre offerte, mi sento in famiglia, c'è grande sinergia con la società e i ragazzi, i tifosi, fanno piacere gli apprezzamenti ma mai nei miei pensieri cambiare squadra. Mi sento apprezzato da una società solida che tiene all'Inter. Ho fatto 158 partite qui ma speriamo ce ne siano altrettante. So che non è semplice restare tanti anni in grandi squadre ma è il mio obiettivo".