Il derby è una cosa seria. Lo sa bene Simone Inzaghi che prima di approdare all'Inter ha vissuto ventidue anni, quasi tutta la sua carriera, nella Capitale, città in cui il derby è sentito persino più che a Milano. A Roma, l'allenatore piacentino, per conquistare i suoi primi tre punti in una stracittadina ha faticato meno che nel capoluogo lombardo, dove dal suo arrivo ha totalizzato due pari (entrambi nelle gare d'andata di campionato e di Coppa Italia) e un ko (nel match di ritorno di Serie A). È arrivato il momento per conquistare i primi tre punti nel derby della Madonnina? È una delle domande ricevute da Inzaghi durante conferenza di presentazione del match di domani, domanda alla quale ha risposto mitemente: "Ce lo auguriamo tutti. Giochiamo nel nostro stadio, con un pubblico incredibile che ci ha sempre trascinato. Giochiamo in casa, contro il Verona ci ha aiutato tantissimo. Sappiamo che non saremo soli e il pubblico ci aiuterà. E' una gara importantissima e ha una posta in palio molto alta. Cosa bisognerà fare in più? Servirà massima concentrazione per ogni momento della gara sapendo che affrontiamo un avversario di valore che sta facendo un ottimo percorso. Dovremo essere concentrati per 95' e se servirà per il prosieguo".