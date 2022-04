Ancora una vittoria per l'Inter di Simone Inzaghi che batte anche la Roma e si porta momentaneamente in vetta alla classifica. A fine gara l'allenatore nerazzurro si esprime così a Inter TV: "Purtroppo manca ancora tanto alla fine - dice rispondendo alle parole di Mourinho che ha indicato i nerazzurri come i candidati al titolo -. Avremo un calendario molto fitto di partite intense e difficili, finale di Coppa Italia compresa. Dovremo essere bravi a recuperare energie fisiche e mentali".

Che effetto le ha fatto San Siro pieno?

"Bellissimo. Settantacinque mila persone, più le altre settantacinque mila del derby, sono state due giornate fantastiche. Purtroppo il calcio non ce le fa godere abbastanza perché domani dobbiamo già pensare al Bologna, avversario difficile che ci creerà problemi".