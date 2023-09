Quinta vittoria consecutiva per l'Inter di Simone Inzaghi che diventa il quarto allenatore nella storia della Beneamata a portare a casa questo risultato. Un obiettivo che l'allenatore piacentino commenta così a Inter TV a fine gara: "Sono contento per la vittoria, poi i record fanno piacere ma sono più concentrato su ciò che c’è da fare a livello di squadra. Abbiamo fatto un’ottima partita, ma per quello che avevamo fatto non dovevamo ridurci a soffrire alla fine sull’1-0 con un uomo in meno. Siamo stati un po’ imprecisi, il loro portiere ha fatto ottime parate, ma sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi, nell’approccio ad entrambi i tempi, perché trovavamo un’Empoli molto motivato dopo il cambio dell’allenatore".

Il fatto di avere giocatori che nel proprio ruolo si trovano bene con qualunque compagno è il punto di forza di questa Inter?

"Con tutte queste partite abbiamo bisogno di tutti, i ragazzi devono continuare così sapendo che abbiamo bisogno di ruotare perché lavorando a questi ritmi non è semplice".

Vittoria importantissima. Non era facile arrivare qui e fare questa prestazione…

"No, non era scontato nulla, sono stati bravi i ragazzi ad approcciare nel migliore dei modi. Abbiamo avuto pazienza e poi abbiamo approcciato bene in entrambi i tempi".

Questi ragazzi le stanno rendendo la vita difficile nelle scelte?

"Assolutamente sì. Ma sono contento di doverle fare, adesso l’auspicio è di non perdere giocatori come oggi Arnautovic perché mi limitano nelle scelte".