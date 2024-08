Raggiunto da DAZN dopo il triplice fischio di San Siro, Simone Inzaghi analizza a caldo l'esito il 2-0 rifilato dalla sua Inter al Lecce e la prima vittoria nerazzurra in questa nuova stagione: "Abbiamo fatto i primi 35' molto buoni e intensi, poi gli ultimi 10' del primo tempo abbiamo preso un paio di ripartenze. All'intervallo abbiamo parlato e abbiamo detto che dovevamo gestire meglio: avevamo davanti un avversario che con l'Atalanta aveva perso male, ma prima del gol era stato in partita. Il Lecce ha fatto una partita seria, ma ha trovato un'Inter affamata che voleva vincere".

Come ha visto la Thu-Ta?

"Bene, hanno lavorato bene per la squadra. Marcus è stato bravo a conquistare un rigore molto importante, per Taremi era la prima con Thuram. È stato poco appariscente ma molto utile per la squadra".

Marotta dopo il gol di Calhanoglu ha avuto un'esultanza forte: si percepiva la voglia di rispondere dopo il gol preso nel recupero a Genova.

"Eravamo rimasti male per quel pari preso al 95', ma ero abbastanza sereno perché vedo la squadra allenarsi. Sapevamo che dovevamo vincere, stasera la squadra ha fatto una grande gara di corsa e determinazione".

Calhanoglu oggi è stato molto propositivo in profondità. Può essere una variante?

"Sicuramente. Calha ha fatto la partita che gli abbiamo chiesto: inizialmente era marcato, poi doveva andare a sostegno degli attaccanti e l'ha fatto bene. Sono contento anche dei subentranti, sono entrati bene e ho avuto ottimi segnali".

Asllani stava per entrare prima del rigore?

"Assolutamente sì, lui è importante e ci avrebbe dato una mano perché avevamo bisogno di gestione. Poi Darmian mi sembrava affaticato, ma non mi andava di fare quattro cambi: Asllani avrebbe dovuto aspettare ancora un quarto d'ora".

Marotta non guarda i rigori per scaramanzia?

"Ognuno ha i propri riti (ride, ndr). Lì era importante perché il 2-0 ci avrebbe messo più al sicuro, il calcio d'agosto è più difficile rispetto al calcio di tutto l'anno".