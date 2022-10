Sarà una settimana impegnativa quella di mercoledì per Tony Tiong, imprenditore malese proprietario della formazione di Serie C dell'Ancona. L'uomo d'affari, infatti, domenica 23 ottobre seguirà la squadra marchigiana, impegnata contro la Virtus Entella in campionato. Successivamente si sposterà a Milano, per assistere dal vivo alla partita di Champions League dell’Inter contro il Viktoria Plzen. Lo riporta il Corriere Adriatico.