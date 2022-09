Tra i partecipanti alla conferenza stampa tenutasi questa mattina presso lo studio Barabino in Foro Buonaparte, a Milano, Mark Van Huuksloot, Director of Infrastructure Development dell'Inter, ha parlato così del progetto nuovo stadio: "Una volta costruito, ci sarà anche lo sviluppo dell'area che prevede un'area commerciale, gli uffici, un centro congressi e una cittadella dello sport - le sue parole riporta da MilanNews.it -. L'obiettivo è di rigenerare tutta l'area. Lo stadio avrà circa 60mila posti, ispirato ai più moderni stadi europei che sono stati costruiti recentemente. Il nuovo stadio sarà alto 30-35 metri, l'impatto visivo sarà inferiore ad ora visto che San Siro è alto circa 65 metri. Il nuovo impianto sarà completamente chiuso, quindi il rumore uscirà solo per via verticale e non più orizzontale come accade ora a San Siro. Tutti i parcheggi saranno sotto lo stadio, sotto gli uffici e sotto l'area commerciale, quindi l'area sarà tutta pedonale. Vogliamo costruire uno stadio che funzioni meglio anche dal punto di vista energetico, utilizzando per esempio anche dei pannelli solari".