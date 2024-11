L'Inter in cima alla classifica di Champions League fa impazzire di gioia i suoi tifosi. Anche un vip come Sergio Scariolo, ct della Nazionale spagnola di pallacanestro, non può fare a meno di esprimere tramite X la sua felicità dopo la vittoria contro l'RB Lipsia, postando con orgoglio un'immagine della graduatoria momentanea della competizione coi nerazzurri splendenti lì in vetta, in attesa delle partite di questa sera.