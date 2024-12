I ragazzi del Settore Giovanile dell'Inter hanno incontrato Bebe Vio e i giovani della Bebe Vio Academy, al Centro Sportivo Iseo. Un’iniziativa all’insegna dello sport e dell’inclusione, dove i giovani atleti hanno avuto l’occasione di cimentarsi in diverse discipline: scherma, atletica, basket in carrozzina, calcio e sitting volley scoprendo nuovi modi di vivere lo sport e di confrontarsi con valori fondamentali come il rispetto, la determinazione e l’importanza del lavoro di squadra.

L’incontro rientra nel Progetto Educational, il programma di Inter dedicato alla crescita sana dei giovani atleti che mira a sensibilizzare i ragazzi su tematiche importanti, andando oltre la pura formazione tecnica. Grazie alla collaborazione con Art4Sport Onlus e Nike, l’attività si inserisce in un percorso avviato nel febbraio 2023 che prevede sessioni di allenamento settimanali tra le squadre del Settore Giovanile e i ragazzi della Bebe Vio Academy. La Bebe Vio Academy riunisce due volte a settimana giovani con e senza disabilità per promuovere l’integrazione e diffondere la cultura dello sport per tutti, con un’attenzione speciale alle discipline paralimpiche.

Lo straordinario appuntamento con Bebe Vio, già coinvolta in diverse iniziative con il club nerazzurro, è un ulteriore passo nel consolidare una partnership che rappresenta un modello di inclusività e partecipazione. I ragazzi hanno avuto modo di conoscere da vicino storie di grande ispirazione e di vivere un’esperienza formativa che va oltre il calcio. L’Inter, ancora una volta, si conferma promotrice di iniziative che uniscono la crescita personale all’inclusione, formando non solo atleti, ma giovani consapevoli e responsabili.