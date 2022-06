“A partire dal 1 luglio 2022, terminerà la nostra partnership di marketing esclusiva con l’Inter - si legge -. Il nostro accordo di licenza in-game con l’Inter resta sempre valido e la tua esperienza di gioco non cambierà. Lo stemma, l’identità, lo stadio, i nomi e le sembianze dei giocatori, ecc. rimarranno invariati e saranno presenti in EA SPORTS FIFA e in EA SPORTS FC, giocabili come prima”.

