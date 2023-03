In occasione del 115° anniversario, l'Inter lancia una nuova iniziativa a partire dal racconto dei propri colori. Il Club ha, infatti, creato tre esemplari unici da collezione del pouf Poplà realizzato da Chateau d'Ax, ispirati alle maglie della sua storia, ciascuno dedicato a riassumere l’identità nerazzurra tramite le casacche da casa, trasferta e le terze divise. I pezzi da collezione saranno banditi all’asta sulla piattaforma eBay, Official E-commerce Partner nerazzurro, a sostegno di UNICEF e del progetto relativo all’emergenza causata dal terremoto in Turchia e Siria, in continuità con le scorse campagne. L’asta si è aperta mercoledì 29 marzo e si chiuderà lunedì 3 aprile.

Una occasione per tifosi e collezionisti, che potranno aggiudicarsi un oggetto unico, ma non solo: ciascun esemplare dell'arredo sarà accompagnato da una copia del libro "Le maglie dell'Inter. Tutte le divise nerazzurre dal 1908 a oggi", in una edizione esclusiva con sovracopertina autografata dai giocatori. La seduta è realizzata in tessuto al 100% proveniente da bottiglie in PET riciclate prodotto in Italia e ulteriormente riciclabile, e personalizzata con il logo caratterizzato dal biscione nerazzurro che celebra il 115esimo compleanno del Club. Le tre versioni del pouf Poplà saranno esposte all’interno della lounge Club I M durante la partita casalinga contro la Fiorentina in programma per sabato 1 aprile alle 18.00.