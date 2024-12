Dopo la vittoria contro l'Udinese in Coppa Italia, l'Inter è pronta a tornare in campo per l'ultimo appuntamento casalingo del 2024. La squadra di Inzaghi affronterà domani il Como di Fabregas, match valido per la 17ª giornata della Serie A in programma per domani, lunedì 23 dicembre 2024 alle 20.45. Per la sfida di domani, l'Inter rende nota la disponibilità di tagliandi, straordinariamente non ancora in soldout. Di seguito tutte le indicazioni:

"Sarà possibile acquistare online i posti messi di nuovo in vendita dagli Abbonati Plus fino alle 23:59 di domenica 22 dicembre, mentre lunedì 23 gli eventuali ultimi biglietti saranno disponibili sia online sia nelle biglietterie nei pressi dello stadio, aperte dalle ore 17:45.

Per i residenti in provincia di Como è obbligatoria la Tessera Del Tifoso per acquistare un biglietto e per poter entrare allo stadio. I tifosi del Como, attraverso la propria tessera del tifoso, possono acquistare solo il terzo blu (settore ospiti), mentre i tifosi dell’Inter residenti in provincia di Como possono acquistare un biglietto in tutti gli altri settori, con la Tessera dell’Inter “Siamo Noi”.

L'apertura dei cancelli è fissata per le 18:45, mentre le biglietterie saranno aperte dalle 17:45. Considerato il grande afflusso previsto si raccomanda a tutti i tifosi di presentarsi allo stadio a ridosso dell'orario di apertura dei cancelli".