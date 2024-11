Lorenzo Insigne, ex fantasista del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss del big match in programma domenica sera a San Siro, facendo anche riferimento alla valutazione generale sull'Inter: "Domenica mi aspetto una grande partita, l’Inter ha un impegno importante in Champions contro l’Arsenal oggi, però non dimentichiamo che sono una grande squadra. Conte saprà come prepararla. "Ho un sogno nel cuore che il Napoli possa rivincere lo scudetto, posso solo sperare che possa succedere quello che abbiamo vissuto due anni fa. Inzaghi è un grandissimo allenatore, l’Inter ha un grande direttore che sa scegliere i giocatori giusti".