Completato il quadro delle 32 partecipanti, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha dato il benvenuto a tutte le squadre che prenderanno parte al Mondiale in Qatar che scatterà il prossimo 21 novembre esprimendo una certezza: "Congratulazioni a tutti e ovviamente diamo il benvenuto ai tifosi dei 32 paesi, e anche ai tifosi di tutto il mondo che verranno a Doha a novembre e dicembre di quest'anno, tra pochi mesi, per celebrare il calcio e per vivere insieme il più grande spettacolo del pianeta. Sarà la migliore Coppa del Mondo della storia".