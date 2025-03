Proseguono senza sosta gli interrogatori nel carcere di San Vittore, a Milano, in merito all'inchiesta sulle curve di Inter e Milan. Come riferisce l'ANSA nelle ultime ore è stato il turno di Luca Lucci: l'ex capo ultrà rossonero della Curva Sud, in carcere da sei mesi, ha dichiarato di non aver mai guadagnato soldi attraverso la curva, ma solo tramite affari illeciti (il riferimento è in particolare al traffico di droga).

Lucci, aggiunge ancora l'agenzia di stampa, ha inoltre ha ribadito che la gestione del fondo cassa della Curva Sud è sempre stata trasparente e che ha sempre avuto buoni rapporti con la società rossonera e con i suoi dirigenti.