L'ottima prestazione di Yann Sommer ieri sera contro la Real Sociedad viene evidenziata anche in Svizzera. Ad esempio su Blick si sottolineano le parate del numero 1 nerazzurro che hanno tenuto a galla l'Inter nel momento più duro a San Sebastian. In particolare, il quotidiano elvetico rende merito al connazionale per l'intervento su Oyarzabal a inizio ripresa, quando l'ex Bayern ha tolto letteralmente dalla porta il colpo di testa ravvicinato del capitano basco.