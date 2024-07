Timon Wellenreuther, portiere attualmente sotto contratto con il Feyenoord Rotterdam, è diventato uno dei nomi più appetiti sul mercato al punto da essere cercato da ben quattro top club europei. Nonostante un contratto col club nederlandese fino al 2027, Wellenreuther, 28 anni, potrebbe accettare di trasferirsi per cercare regolarità di impiego visto che al momento deve fare i conti con la concorrenza di Justin Bijlow.

Secondo le informazioni di FussballTransfers.com, sono l'Olympique Marsiglia, l'Inter, la Roma e il PSV Eindhoven le società che hanno espresso interesse per il giocatore. I più attivi in questo senso sembrano essere i francesi, che hanno già avviato i primi contatti col calciatore. In quanto all'Inter, difficile valutare l'eventuale consistenza delle voci, a meno che non siano in riferimento ad eventi del passato recente, in quanto i nerazzurri sono già al completo in quel reparto.