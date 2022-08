Prosegue, anche se a rilento, l'operazione di sfoltimento della rosa da parte del Paris Saint-Germain, con Luis Campos impegnato ad accontentare le richieste del tecnico Christophe Galtier che ha chiesto esplicitamente di allenare solo giocatori utili al suo progetto tecnico. A tal proposito, come riporta AP, oggi il club campione di Francia ha trovato un accordo con il West Ham per il trasferimento di Thilo Kehrer, difensore che con l'arrivo di Nordi Mukiele e di un altro eventuale centrale (Milan Skriniar l'obiettivo principale del PSG), avrebbe trovato sempre meno spazio in squadra. L'ex Schalke 04 continuerà ora la sua carriera in Premier con l'obiettivo di strappare la convocazione di Hansi Flick per Qatar 2022.