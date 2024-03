Una stagione tra guai fisici e un rendimento non all'altezza potrebbe portare Ciro Immobile lontano dalla Lazio. Una partenza del capitano biancoceleste, arrivato nella Capitale nel 2016, non è da escludere nemmeno secondo i bookmaker, che vedono l'Inter in pole come prossima destinazione del centravanti di Torre Annunziata: un approdo in nerazzurro nel mercato estivo vale 2,50 la posta su Goldbet e Better.

L'Inter al momento è in vantaggio su un passaggio in Arabia Saudita, proposto a quota 3. Più lontane le altre opzioni: Milan e Juventus si giocano entrambe a 10, davanti a un trasferimento oltreoceano nella Major League Soccer americana, quotato a 25.