Si chiude l'esperienza in prestito di Stefano Sensi alla Sampdoria. Dopo la partita contro l'Inter, il centrocampista marchigiano saluta la squadra blucerchiata prima di tornare in nerazzurro con un bel post sul suo profilo Instagram: "Cinque mesi corrono veloci soprattutto quando stai bene e ti senti a casa. A Genova sono stato benissimo, dal primo all’ultimo istante. In soli cinque mesi la Samp mi è entrata dritta nel cuore per tutto quello che mi ha dato: affetto, fiducia, stima, l’amore della gente. Ne sarò per sempre riconoscente. Ho cercato di ripagare tutto questo in campo, sudando per la maglia e facendo il massimo per raggiungere l’obiettivo comune. Siamo stati squadra, abbiamo remato dalla stessa parte, superando le difficoltà, insieme. Voglio ringraziare tutti coloro con cui ho lavorato in questo periodo, dal mister ai compagni, dallo staff ai magazzinieri. I tifosi blucerchiati, fantastici… sarò sempre uno di voi".