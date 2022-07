Alla fine Gianluca Scamacca ha scelto il West Ham. Dopo mesi di corteggiamento da tante squadre italiane (Inter compresa), il centravanti è volato in Premier League anche grazie al lavoro di Giovanni Carnevali, che ai microfoni di Sky Sport parla così dell'operazione: "Non è stata una operazione facile, ci è voluto un po' di tempo. Mi dispiace solo che non sia rimasto in Italia - ammette il dirigente del Sassuolo -, anche se allo stesso tempo è bello mandare un ragazzo a giocare in Premier League".