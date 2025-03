Fabio Caressa, intervenuto nel programma Deejay Football Club sulle frequenze di Radio Deejay, ha parlato di Bayern Monaco-Inter, focalizzando l'attenzione su un aspetto fondamentale.

"Ho guardato i numeri del Bayern Monaco e c'è una caratteristica interessante. In Bundesliga è in testa quasi in ogni statistica, tranne una: è settimo per contropiedi ricevuti, vuol dire che qualcosa non funziona nel reparto difensivo - le sue parole -. Credo dunque che Inzaghi sfrutterà questa particolarità e il contropiede sarà un'arma importantisisma per l'Inter all'Allianz Arena".