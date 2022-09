Nello scorso mercato estivo, Kim Min-jae era stato individuato dall'Inter come possible rinforzo per la difesa in caso di addio di Milan Skriniar, a lungo corteggiato dal Paris Saint-Germain. A rivelarlo è Beppe Bergomi, bandiera nerazzurra, sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "In estate si parlava del possibile addio di Skriniar... - ricorda lo Zio -. Ogni tanto parlo con gli osservatori dell’Inter, conoscevano Kim ed erano interessati al giocatore; il Napoli, che era arrivato prima, l’ha preso e ha fatto bene. Kim per me è un soldatino, uno di quelli che mette l’elmetto, va in battaglia e non ha paura di nulla".