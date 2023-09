Vittoria per 1-0 quella di ieri sera del Nizza sul Monaco, che regala agli Aiglons, oltre che la gioia per il successo nel derby, anche la vetta della classifica della Ligue 1. A risolvere la partita è Boga con un eurogol in pieno recupero ma la bizzarria del match è il doppio errore dal dischetto di Balogun, entrambe le volte murato da Bulka. Derby della Costa azzurra non troppo felice dunque per l'ex Arsenal, a lungo corteggiato dall'Inter nella scorsa finestra di mercato.