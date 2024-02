Debutto in campionato per Francesco Calzona alla guida del Napoli. Dopo il pari di Champions League contro il Barcellona, i partenopei sono ospiti del Cagliari di Claudio Ranieri, una sfida dove il neo tecnico azzurro rilancia dal primo minuto in mezzo Piotr Zielinski insieme a André Anguissa e Stanislav Lobotka. Si conferma la linea del club di voler puntare fino all'ultimo sul calciatore polacco prima che in estate saluti Napoli per accasarsi all'Inter.