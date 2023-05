Ettore Messina tifa Milan. Anche lui, nel giorno dell'Eurodeby, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport.

Come andrà il derby?

"Non mi addentro in competenze tattiche, sicuramente sfugge a ogni pronostico. Mi ha impressionato come il Milan abbia ribaltato il pronostico con il Napoli che ha dominato in Italia e fatto bene in Champions".

Cosa si dice con Scariolo, allenatore della Virtus e interista?

"Silenzio assoluto. Già ci si parla poco per la rivalità tra società. Il calcio non è un terreno neutro. È l’allenatore dei nostri rivali ed è interista. In questo momento Sergio ha tutti i difetti del mondo".

E con il capitano dell’Olimpia Nicolò Melli, interista come Scariolo?

"È un problema: Melli fa opera di proselitismo con gli americani. Che ne sanno loro di calcio, Inter o Milan. Lui gli regala la maglietta nerazzurra e li porta dalla sua parte. La sua moral suasion è insopportabile".