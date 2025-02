Nella puntata di Bordocam di Juventus-Inter, pubblicato da Dazn, emergono alcuni dettagli riguardanti il derby d'Italia. In particolare si notano i richiami di Inzaghi per Acerbi, in fase di costruzione (deve schierarsi a quattro facendo abbassare Calhanoglu) e in generale con tutto il gruppo per alzare la pressione sul portatore di palla già nel primo tempo.

Dopo le prime occasioni create, Inzaghi sembra più soddisfatto, ma continua a chiedere ritmo. Bastoni si dispera per il cross sbagliato con due compagni soli davanti a Di Gregorio. Lautaro spiega di aver sentito la parola "uomo" e di aver calciato per questo di fretta, nell'occasione capitatagli dal limite dell'area. Quindi arriva il palo di Dumfries, dopo il quale il tecnico si dispera con Riccardo Ferri.

Ad inizio ripresa Inzaghi capisce subito che la muscia è cambiata. Prova a scuotere i suoi, ma all'ennesimo sbandamento urla "devo cambiare", si china e gli si strappano i pantaloni. Entrano Thuram, Zalewski e Carlos Augusto. Quando il polacco perde l'attimo per il tiro in area, il tecnico si spazientisce. Lo stesso capita su una palla persa sempre da Zalewski.

Nel filmato si vede qualche (timida) protesta dei nerazzurri sul gol di Conceiçao per il contatto Calhanoglu-Kolo Muani. Inzaghi diventa sempre più nervoso, accompagna le azioni d'attacco. "Maledetti siamo", impreca per le chance mancate da Thuram.

Al triplice fischio Lautaro parla con Mariani, poi se ne va arrabbiatissimo, mentre Inzaghi porta i giocatori sotto i tifosi ospiti.