Dopo qualche settimana di silenzio al netto delle notizie tutt'altro che liete provenienti dall'Iran, l'attaccante dell'Inter Mehdi Taremi torna a prendersi carico della causa e si schiera al fianco del suo popolo, intrappolato tra le minacce politiche provenienti dall'esterno e la progressione di un regime di terrore sempre più stringente e repressivo.

"Le persone sono ben consapevoli e capiscono chi è responsabile della riduzione dei loro tavoli (cibo, beni di prima necessità). Sfortunatamente, per molti, i loro tavoli sono completamente scomparsi. Che cosa hanno fatto di sbagliato gli iraniani per meritare di pagare il prezzo del vostro governo fallito?" ha scritto duramente il 99 di Inzaghi su Instagram dove poi rincara la dose in difesa del mondo dell'arte e dello sport, sempre più minacciati dal governo iraniano: "Invece di affrontare la crisi economica, cercano di distrarre il popolo iraniano dal fatto che il dollaro abbia raggiunto i 90.000 Tomans creando un'atmosfera negativa contro atleti e artisti. Ma la gente sa chi è il vero colpevole".

